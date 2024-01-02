Общество 02 января 2024, 11:09 Декабрь вошел в число самых «мокрых» за всю историю наблюдений в Москве Позднякова: декабрь 2023 года войдет в число 15 самых мокрых в Москве РИА «Новости»

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Декабрь 2023 года в Москве за всю историю наблюдений войдет в число 15 самых «мокрых», за месяц в столице выпал 141% от нормы осадков. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве декабрь 2023 года оказался весьма щедрым на осадки. В районе ВДНХ в течение месяца выпали 73,5 миллиметра осадков, что на 141% больше нормы», — написала она.

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Позднякова отметила, что в районе МГУ зафиксировали самое большое количество осадков — 95,1 миллиметра, порядка 186% от нормы, писал kp.ru.

«За всю историю инструментальных метеонаблюдений с 1879 года декабрь войдет в число 15 самых „мокрых“. Осадки выпадали как в виде дождя, так и снега», — добавила синоптик.

В понедельник в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, уточнил RT.