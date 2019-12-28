    28 декабря 2019, 16:28

    Декабрь в Москве предварительно установил рекорд тепла за все время наблюдений

    Алена Макаренко

    На сегодняшний день декабрь 2019 года стал самым теплым первым зимним месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».
    Декабрь в Москве предварительно установил рекорд тепла за все время наблюдений

    Нынешний декабрь может побить рекорд 2006 года. Средняя температура в этот месяц в 2019 году составила +1,3 градуса, а 13 лет назад она была на одну десятую меньше.

    При этом конец месяца непредсказуем, отметил Тишковец. А значит, рекорд может быть и не побит. «Пока это предварительные данные, ждем конца декабря. Ждем последних трех дней, что там на выхлопе получится — пока непонятно», — рассказал специалист «Фобоса».

    Погоду в столице и Московской области 27 и 28 декабря назвали потенциально опасной. Ожидаются гололедица и туман. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Период предупреждения истекает в 22:00 субботы.

    А днем 29 декабря столбики термометров опустятся до -4 градусов. Возможен кратковременный снег. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. С севера задует слабый ветер — его скорость не превысит одного метра в секунду.