Декабрь в Москве предварительно установил рекорд тепла за все время наблюдений

Нынешний декабрь может побить рекорд 2006 года. Средняя температура в этот месяц в 2019 году составила +1,3 градуса, а 13 лет назад она была на одну десятую меньше.

При этом конец месяца непредсказуем, отметил Тишковец. А значит, рекорд может быть и не побит. «Пока это предварительные данные, ждем конца декабря. Ждем последних трех дней, что там на выхлопе получится — пока непонятно», — рассказал специалист «Фобоса».

Погоду в столице и Московской области 27 и 28 декабря назвали потенциально опасной. Ожидаются гололедица и туман. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Период предупреждения истекает в 22:00 субботы.

А днем 29 декабря столбики термометров опустятся до -4 градусов. Возможен кратковременный снег. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. С севера задует слабый ветер — его скорость не превысит одного метра в секунду.