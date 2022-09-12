Действующие губернаторы вышли в лидеры на выборах в России | 360°

Общество 12 сентября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

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Viber Действующие губернаторы вышли в лидеры на выборах в России ЦИК: на выборах глав регионов в лидеры вышли действующие губернаторы РИА «Новости»

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На выборах губернаторов и глав в 14 регионах победили представители «Единой России» и два кандидата-самовыдвиженца. Предварительные итоги голосования подвел ЦИК после подсчета 100% голосов в большинстве регионов, сообщил РБК.

На выборах в региональные парламенты также лидирует «Единая Россия». Партия также объявила о победе своих кандидатов в Москве.

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"После подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России». <...> В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек. <...> Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией» получат мандаты депутатов", — говорится в сообщении партии в Telegram.

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Выборы глав 15 субъектов, а также депутатов шести региональных и городских парламентов в России проходили в течение трех дней — 9,10 и 11 сентября.

Сенатор Андрей Климов заявил, что в избирательный процесс вмешивалось центральное командование Вооруженных сил США, распространяя антироссийскую пропаганду. По его словам, недостоверная информация публиковалась в соцсетях через фейковые аккаунты.

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