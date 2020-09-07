«Действительно замечательные люди». Скворцова отметила талант российских медиков
Скворцова уточнила, что в этом году представители медицинской сферы принимали участие в общем и отдельном конкурсе. Полуфинал последнего состоялся в феврале — начале марта.
«Победители — действительно замечательные молодые люди, которые уже достигли определенных результатов каждый в своей работе. Это руководители и частных, и государственных клиник, представители медицинского страхования, фармацевтики, научных медицинских комплексов», — рассказала руководитель ФМБА.
Скворцова заявила, что в России «удивительно много талантливых молодых людей».
На суперфинал «Лидеры России 2020» по итогам региональных полуфиналов пригласили 270 участников. По итогам полуфиналов специализаций «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашение получили по 10 человек от каждого трека.
Участвовать в суперфинале будут 300 конкурсантов — представители 54 российских регионов и по двое граждан России и Белоруссии. Конкурс «Лидеры России 2020» - флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».