Общество 05 марта 2023, 00:40 Действия ВСУ рядом с Запорожской АЭС объяснили в России «Росэнергоатом»: ВСУ устроили провокацию рядом с ЗАЭС для демилитаризации объекта РИА «Новости»

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Украинские военные устроили обстрел российской охраны инспекторов Международного агентства по атомной энергии рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), чтобы помешать созданию зоны безопасности вокруг объекта. Такое заявление сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live».

«За этими нечистоплотными играми, направленными на обострение информационного поля вокруг ЗАЭС, стоит задача вывести нас на переговоры о зоне демилитаризации», — сказал он.

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По словам Карчаа, сам объект киевским властям не интересен, однако они решили использовать ЗАЭС как инструмент для решения политических задач и манипулирования общественным мнением.

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Он уточнил, что Украине нужно добиться запрета на артобстрелы в районе расположения объекта. Тогда может сложиться такая же ситуация, что и с Минскими соглашениями, когда ВСУ будут нарушать договоренности, а Украина откажется нести за это ответ.

Накануне Карчаа заявил, что обстрел российских силовиков, которые встречали экспертов МАГАТЭ, не оставят без соответствующей реакции. Россия направит в связи с этим ноту протеста.