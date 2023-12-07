Эксклюзив 07 декабря 2023, 13:11 Действия устроившей стрельбу в Брянске школьницы сочли спонтанными Психиатр Шуров: стрельба в Брянске выглядит как классический скулшутинг

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У восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, могли быть проблемы с одноклассниками. Но, судя по всему, девочка действовала спонтанно. Такое мнение в беседе с «360» высказал психиатр, врач-нарколог Василий Шуров.

«Могу предположить, что у девочки были проблемы в школе, она затаила обиду. Но здесь больше похоже на спонтанное действие. Накипело — взяла ружье, убила, может быть, обидчика или первого попавшегося», — пояснил он.

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По словам Шурова, сейчас пока мало информации, но трагический случай в Брянске выглядит как классический скулшутинг. Психиатр заметил, что нападения на учеников в школах — очень распространенная в мире проблема. А СМИ, которые пишут о таких инцидентах, по его словам, создают стрелку мнимую популярность.

США находятся на первом месте по скулшутингу. Именно там произошло одно из первых и самых громких массовых убийств — в школе «Колумбайн». Врач заметил, что некоторые школьники изучают эту тему, когда планируют преступление.

Стрельба в брянской школе произошла утром 7 декабря. В результате пострадали пять человек — их госпитализировали, две девушки погибли — нападавшая и ее одноклассница.

Отец стрелявшей школьницы проходит по уголовному делу об убийстве в качестве свидетеля. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова пообещала, что всем пострадавшим окажут помощь.