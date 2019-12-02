Ивану Голунову не удалось убедить суд в волоките, которую следователь якобы устроил по делу о подброшенных журналисту наркотиках. Действия сотрудника СК признали законными.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Его выездное заседание состоялось в Мосгорсуде.

Прокуратура сочла жалобу Голунова на бездействие следствия несостоятельной Подробнее

Судья согласился с позицией и следователя, и прокурора. Они уверяют, что расследование идет как положено. Проводится проверка в отношении полицейских, которые, предположительно, подбросили наркотические вещества.

Знакомить Голунова с ее материалами на сегодняшний день нецелесообразно.

Ранее стало известно, что жалобу Ивана Голунова на работу следствия отклонили в Генпрокуратуре РФ. В надзорном органе подчеркнули, что по делу, которое отмечено грифом «секретно», ведутся все необходимые мероприятия. Рассматриваются и поданные в связи с ним ходатайства.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у корреспондента нашли запрещенное вещество. Уголовное преследование журналиста прекратили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.