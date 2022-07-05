США и их союзники объявили Россию врагом за отстаивание своих национальных интересов и суверенитета, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он напомнил, что Штаты и их сателлиты не стали вести с РФ конструктивный диалог по теме стратегической стабильности и просто проигнорировали требования о гарантиях безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Россия, отстаивающая национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — подчеркнул Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.

Секретарь Совбеза указал на то, что военная инфраструктура НАТО приближается к российским границам, альянс наращивает силы на восточном фланге. Уже приняты решения о вступлении в него Финляндии и Швеции. Вдобавок был создан новый военный блок AUKUS. Это трехсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Заявление о его создании было опубликовано 15 сентября 2021 года.

«Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — подчеркнул Патрушев.