Общество 23 августа 2023, 16:37 Действия на случай ЧС впервые отработают в российских школах и колледжах Единые учения по отработке действий при ЧС пройдут в школах 29 и 30 августа Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

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В российских школах, техникумах и колледжах впервые состоятся единые учения по отработке действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мероприятия пройдут 29 и 30 августа, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Учения организовали министерства ЧС, просвещения и внутренних дел, а также Росгвардия и власти регионов. Работники школ и ссузов, в том числе сотрудники охраны, отработают комплексный сценарий действий при возникновении террористических угроз. Предполагается, что это обеспечит «психологическую готовность» педагогов к «различным алгоритмам действий» в случае форс-мажоров.

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Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса — одна из ключевых задач для образовательных учреждений, привела пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

«И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать [в случае ЧС]. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — подчеркнул он.

В образовательных учреждениях проверят работу систем оповещения и отработают взаимодействие с оперативными службами, а также антитеррористическими комиссиями. Они дадут участникам мероприятия квалифицированные рекомендации. Полученный учреждениями опыт затем проанализируют на всех уровнях — от муниципальных до федерального.