Действие высокого уровня террористической опасности продлили в Крыму

Власти Крыма продлили действие высокого уровня террористической опасности. «Желтый» уровень в регионах на севере полуострова и Керчи не отменят до 25 июня, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С 20:00 10 июня 2022 года до 20:00 25 июня 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов в своем Тelegram-канале.

Высокий уровень террористической опасности сохранят и на объектах министерств и комитетов правительства республики. Аксенов уточнил, что такая мера является профилактической. Решение приняли для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности местного населения. По словам главы Крыма, органы власти всех уровней полностью контролируют ситуацию в регионе.

«Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей», — заключил он.

Ранее Аксенов заявлял, что Россия не является врагом украинскому народу. Он отмечал, что после завершения спецоперации добрососедские отношения стран восстановятся.