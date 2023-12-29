Общество 29 декабря 2023, 18:17 Действие водительских прав с истекающим сроком автоматически продлят на три года МВД автоматически продлит действие водительских прав с истекающим сроком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024-2025 годах, продлят на три года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Реклама

Действие просроченных прав продлят автоматически. Такая мера позволит более чем пяти миллионам водителей беспрепятственно оставаться за рулем.

Депутаты Государственной думы ранее предложили увеличить срок действия водительских удостоверений с 10 до 20 лет. Автоэксперт Владимир Сажин негативно оценил инициативу. Он указал, что ее механизм не совсем понятен.