Действие рабочих пропусков в Москве продлят автоматически

Сейчас во всех пропусках указана дата окончания действия: 30 апреля. Ранее все ограничения в связи с пандемией в Москве продлили до 11 мая. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил начало мая — до 11 числа — нерабочим. Он отметил, что стремительное распространение коронавируса удалось сдержать, однако обольщаться и расслабляться сейчас не стоит. Впереди новый этап борьбы с пандемией.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный электронный пропуск. Без него передвигаться по Московской области и столице нельзя.

За последние сутки медики выявили еще 5841 инфицированного. Всего в России, по последним данным, коронавирусом заразились 99 399 человек. От COVID-19 умерли 972 человека.