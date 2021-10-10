Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на учителей

Действие «Пушкинской карты» могут распространить и на учителей. Такую возможность решили рассмотреть в Министерстве просвещения РФ. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов.

«Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность», — передал ТАСС слова Кравцова.

Он также отметил, что для реализации такой инициативы понадобятся дополнительные средства. Это тоже сейчас обсуждается. Может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов, добавил министр.

В середине сентября стало известно, что в Подмосковье по всероссийской программе «Пушкинская карта» продали уже 320 билетов. Молодые люди купили 236 билетов в театр, 67 — в музеи и 17 — на мероприятия в дома культуры. Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 лет. В Московской области с картой доступны 47 учреждений культуры, актуальные выставки, 300 мероприятий, прошедших модерацию, и 600 тысяч будущих участников.