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    03 июня 2021, 12:01

    Действие программы детского кешбэка расширили

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    В России расширили действие программы детского кешбэка. Получить компенсацию можно будет за путевки с 10 мая по 20 сентября. Об этом объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

    Действие программы детского кешбэка расширили

    Детский туристический кешбэк начал действовать в России 25 мая. За отдых в лагере предусмотрен возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 августа 2021 года.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно выступил с предложением сделать детский туристический кешбэк ежегодным. По его словам, эта мера позволила бы многим семьям экономить на путевках для детей в дальнейшем.

    Программу общего туристического кешбэка запустили в России летом прошлого года. Президент Владимир Путин в 2021 году во время обращения к Федеральному собранию предложил ввести такую же программу и для детского отдыха. На эти цели выделено около пяти миллиардов рублей. Планируется, что детским кешбэком смогут воспользоваться я родители более 350 тысяч школьников.