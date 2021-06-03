Действие программы детского кешбэка расширили

В России расширили действие программы детского кешбэка. Получить компенсацию можно будет за путевки с 10 мая по 20 сентября. Об этом объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Детский туристический кешбэк начал действовать в России 25 мая. За отдых в лагере предусмотрен возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 августа 2021 года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно выступил с предложением сделать детский туристический кешбэк ежегодным. По его словам, эта мера позволила бы многим семьям экономить на путевках для детей в дальнейшем.

Программу общего туристического кешбэка запустили в России летом прошлого года. Президент Владимир Путин в 2021 году во время обращения к Федеральному собранию предложил ввести такую же программу и для детского отдыха. На эти цели выделено около пяти миллиардов рублей. Планируется, что детским кешбэком смогут воспользоваться я родители более 350 тысяч школьников.