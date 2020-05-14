    14 мая 2020, 07:47

    «Продолжай сражаться»: Дэйна Уайт поддержал попавшего в больницу отца Нурмагомедова

    Андрей Иванов

    Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter пост об Абдулманапе Нурмагомедове, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Он назвал отца Хабиба мастером боевых искусств, для которого основные ценности — это гордость, честь и уважение.
    «Продолжай сражаться»: Дэйна Уайт поддержал попавшего в больницу отца Нурмагомедова

    «Абдулманап Нурмагомедов — настоящий мастер боевых искусств, который живет гордостью, честью и уважением. Он привил те же ценности своему сыну — чемпиону мира Хабибу — в раннем возрасте и всегда был с ним рядом в течение всей его карьеры», — написал Уайт.

    Он добавил, что знает, насколько Хабиб близок со своим отцом. Уайт признался, что ему грустно из-за того, что случилось.

    «Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап», — закончил свое послание в Россию глава UFС.

    Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор, непримиримый соперник Хабиба, написал, что молится за здоровье Абнулманапа Нурмагомедова. 13 мая российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в одну из столичных больниц с пневмонией и подозрением на COVID-19.