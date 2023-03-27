Общество 27 марта 2023, 12:35 Деятельность организации «КрымSOS» признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации «КрымSOS» в России РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «КрымSOS» в России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Решение приняли по итогам проверки. По данным ГП РФ, с начала спецоперации «КрымSOS» активно участвовала в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России.

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В пресс-службе обратили внимание, что цели этой неправительственной организации направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В «КрымSOS» их формулируют как «деоккупация и реинтеграция» полуострова.

По информации ведомства, партнерами организации являются американский Национальный фонд в поддержку демократии* и бельгийское Международное партнерство по правам человека*. Их деятельность также признана нежелательной на территории России.

Информацию о принятом решении в отношении «КрымSOS» направили в российский Минюст.

* Деятельность данных организаций признана нежелательной в России.