Россияне оценили деятельность Госдумы

Россиян попросили оценить деятельность Госдумы. Работу назвали положительной 40% участников исследования. Опрос проводили Институт развития правового общества и Международный центр развития молодежных инициатив «Поколение Права».

«40% опрошенных считают деятельность нижней палаты парламента удовлетворительной. Средняя оценка работы Госдумы гражданами составила 3,7 балла», — сказано в результатах исследования «Комплексная оценка деятельности Государственной Думы».

Согласно опросу, 29% респондентов заявили об улучшении работы нижней палаты по сравнению с предыдущими созывами. Не увидели никаких изменений 35% россиян. По словам участников исследования, позитивно сказалась на результатах оценки открытость Госдумы. Речь идет о развитии соцсетей и парламентского телевидения.

Также россияне высказались о своем отношении к конкретным депутатам. Наибольшую симпатию вызвали Владимир Жириновский, Петр Толстой, Александр Карелин и Оксана Пушкина. При этом 92% людей заявили, что состав Госдумы нужно обновить. Еще 28% опрошенных отметили, что депутатами должны становиться жители страны до 35 лет.

Опрос среди россиян проводился в период с 14 по 17 июня. На вопросы отвечали 2460 пользователей соцсетей. Отдельно специалисты организовали экспертное исследование. Оно проходило с 8 по 17 июня среди политологов, социологов и политических консультантов.