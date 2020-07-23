Дегтярев заявил, что никому не позволит диктовать себе условия

«Я не позволю себе диктовать никому условия. И никому не позволю диктовать условия мне: ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами», — сказал Дегтярев.

Глава региона подчеркнул, что уважает себя, что на этот пост его назначил президент России Владимир Путин и что в такой форме, как делают это митигующие, выражать какие-то требования некультурно. Прежде всего по отношению к другим жителям региона.

Он отметил, что несмотря на негативную встречу в Хабаровске и трудное экономическое положение края, впечатления от нового места у него самые положительные.

Дегтярев 22 июля впервые вышел на работу в качестве врио губернатора Хабаровского края. Накануне он прилетел в Хабаровск, где его встретили плохо. Местные жители потребовали, чтобы он вышел к ним на разговор и добровольно оставил свой пост. Руководитель региона заявил, что никуда уходить не собирается.