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    23 июля 2020, 15:11

    Дегтярев заявил, что никому не позволит диктовать себе условия

    Андрей Иванов

    Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Он заявил, что не позволит диктовать себе условия ни бизнесу ни людям на улицах.
    Дегтярев заявил, что никому не позволит диктовать себе условия

    «Я не позволю себе диктовать никому условия. И никому не позволю диктовать условия мне: ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами», — сказал Дегтярев.

    Глава региона подчеркнул, что уважает себя, что на этот пост его назначил президент России Владимир Путин и что в такой форме, как делают это митигующие, выражать какие-то требования некультурно. Прежде всего по отношению к другим жителям региона.

    Он отметил, что несмотря на негативную встречу в Хабаровске и трудное экономическое положение края, впечатления от нового места у него самые положительные.

    Дегтярев 22 июля впервые вышел на работу в качестве врио губернатора Хабаровского края. Накануне он прилетел в Хабаровск, где его встретили плохо. Местные жители потребовали, чтобы он вышел к ним на разговор и добровольно оставил свой пост. Руководитель региона заявил, что никуда уходить не собирается.

    Новости SMI.FM