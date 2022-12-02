02 декабря 2022, 10:30
Дегтярев рассказал, что в Хабаровске началось проектирование большой набережной
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в Хабаровске рабочие приступили к строительству большой набережной. Об этом написал сайт kp.ru.
По его словам, реализация проекта займет примерно один год.
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«Заваленные, стоящие, заброшенные (стройки Хабаровского края — ред.)… Все абсолютно или достроены или изъяты от нерадивых подрядчиков и переданы работоспособным», — сообщил губернатор.
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Дегтярев подчеркнул, что долгостроя как явления в Хабаровском крае больше нет.
Строительство
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