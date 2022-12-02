Общество 02 декабря 2022, 10:30 Дегтярев рассказал, что в Хабаровске началось проектирование большой набережной

Читать 360tv в

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в Хабаровске рабочие приступили к строительству большой набережной. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, реализация проекта займет примерно один год.

Реклама

«Заваленные, стоящие, заброшенные (стройки Хабаровского края — ред.)… Все абсолютно или достроены или изъяты от нерадивых подрядчиков и переданы работоспособным», — сообщил губернатор.

Реклама

Дегтярев подчеркнул, что долгостроя как явления в Хабаровском крае больше нет.

Авторы: