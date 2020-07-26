Дегтярев призвал провести открытый суд над Фургалом

Суд над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме. Нынешний руководитель региона Михаил Дегтярев поддержал требование жителей края и призвал судить своего предшественника в Хабаровске.

«Суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Он назвал требования местных жителей провести суд над Фургалом в Хабаровске разумными, однако подчеркнул, что принимать окончательное решение по этому вопросу будет судебное руководство.

Сергей Фургал сейчас находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Нового главу региона в Хабаровске встретили плохо: люди потребовали, чтобы он ушел, но Дегтярев настроен решительно. Ранее он заявил, что никому не позволит диктовать себе условия.