Дегтярев предсказал превращение Хабаровска в миллионник в 2034 году

Население Хабаровска может увеличиться до одного миллиона человек в 2034 году. Это произойдет и благодаря вводу жилья и запуску новых проектов. Такое заявление сделал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, сделать город миллионником нельзя искусственным образом. Для этого надо развивать экономику, сферу услуг, новые производства и проекты. Он отметил, что сейчас в Хабаровске уже есть занятость как в городе-миллионнике.

«Второе — это где люди будут жить, для этого нужна земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, и планы эти уже утверждены, мы будем вводить один миллион квадратных метров в год уже в 2024 году, а это от 30 тысяч до 50 тысяч человек», — сказал Дегтярев. Его процитировала газета «Известия».

Он подсчитал, что к 2034 году население может увеличиться на 500 тысяч человек. Сейчас в Хабаровске живут 610 тысяч человек. Врио губернатора напомнил о важности развития строительной отрасли. Регион планирует реализовывать проект Дальневосточного кластера строительных материалов в Хабаровске.

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