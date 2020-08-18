Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Приезжающим на Дальний Восток туристам хотят ввести налоговый вычет. С таким предложением выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Временно исполняющий обязанности главы региона заметил, что подобная мера будет стимулировать количество приезжающих путешественников. Идею Дегтярев озвучил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, сообщило РИА «Новости».

«Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на Дальний Восток от трех дней по пакетным турам», — пояснил он.

Дегтярев заметил, что максимальную сумму возврата стоит ограничить 26 тысячами рублей. Их сможет получить каждый путешествующий. Врио губернатора назвал ее соизмеримой с расходами на перелет «по действующей плоской шкале авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“» в регион.

Предложение глава региона попросил поддержать правительство РФ, заметив, что оно даст дополнительный импульс к развитию внутреннего туризма. По мнению Дегтярева, туристический поток нужно «направить с запада на восток», но в отрасли следует навести порядок.

«Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться», — врио губернатора согласился с мнением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который принял участие в заседании.

Из-за коронавируса, добавил Михаил Дегтярев, туристический поток за полгода на Дальний Восток составил лишь 9% по сравнению с 2019 годом. Однако «отрасль демонстрирует рост».