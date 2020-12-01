Дегтярев попросил жителей Хабаровского края самим возить врачей к больным COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей активнее участвовать в волонтерской работе по обеспечению врачей, которые работают с COVID-пациентами, транспортом и горячей едой.

«Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев», — сказал и. о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов. Его процитировало РИА «Новости».

Он попросил добровольцев доставлять врачам кофе и горячее питание.

В региональном Минздраве уточнили, что волонтеры уже помогают выдавать бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы выполняют волонтеры-медики. Они работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и добровольцы помогают пожилым людям и инвалидам. Они доставляют им товары первой необходимости.

По последним данным, за все время эпидемии коронавируса в Хабаровском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 570 жителей, выздоровели — 17 373, скончались 157 человек.