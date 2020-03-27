Дегтярев назвал закрытие санаториев и курортов РФ оправданными мерами

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест, прием и размещение россиян в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях до 1 июня. Также закроются горнолыжные трассы и другие объекты массового отдыха на курортах.

Михаил Дегтярев отметил, что данные меры оправданы, поскольку во всем мире складывается чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса.

«Внутренний туризм, как и другие отрасли экономики, понесет убытки. Требуются экстраординарные меры по поддержке турбизнеса и авиаперевозчиков», — считает Дегтярев.