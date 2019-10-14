По мнению Спицына, Болонская система привела к выпуску студентов-недоучек, которых неохотно принимают работодатели.

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«Почему многие студенты вынуждены потом поступать в магистратуру, с тем чтобы получать более или менее полноценное высшее образование? И более того, во многих и государственных, и частных структурах студентов с дипломом бакалавриата как-то не очень берут на работу, именно потому, что понимают степень и уровень их подготовки в профессиональной сфере. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что качество подготовки специалистов и доверие к нынешним дипломам — оно находится на столь низком уровне», — заявил Спицын.

О падении качества высшего образования, по словам историка, говорит и рост числа красных дипломов.

«Сейчас в некоторых высших учебных заведениях выдают красные дипломы чуть ли не половине курса. Это уже нонсенс, понимаете. Поэтому упало и качество образования, и упало отсюда и доверие к тем самым дипломам, которые как бы подтверждают это высшее образование», — рассказал он.

Еще одной катастрофой образовательного процесса Спицын назвал бюрократическую машину. По его словам, это началось в середине 2000-х годов и продолжается до сих пор.

«Начальство мало волновало то, что у тебя есть на самом деле. Начальство волновало то, как ты это описываешь в бумагах. И поэтому у нас получалось так, что по бумагам было все замечательно, в реальности ничего этого не было. И на основании этих вот отчетов и бумаг школы и гимназии получали дополнительные средства и гранты», — заключил Спицын.