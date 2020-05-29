«Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано», — цитирует дипломата RT.

В конце апреля в Ливии обострилась обстановка после того как Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии на себя власти в стране и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано правительство национального согласия.