«Деградация военно-политической обстановки». Захарова — о ситуации в Ливии
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обозначила, что ситуация в Ливии не просто тяжелая, она продолжает деградировать. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано», — цитирует дипломата RT.
В конце апреля в Ливии обострилась обстановка после того как Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии на себя власти в стране и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано правительство национального согласия.