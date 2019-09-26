«Ядрово» без запаха: свалочный газ обезвредят на мини-заводе
Устанавливать систему дегазации Multriwell на всем втором теле полигона будут в несколько этапов. Сейчас на нижней части активного тела полигона на площади в 0,7 гектара сделали 730 проколов и смонтировали систему, которая состоит из сотен скважин. С ее помощью биогаз уже начал поступать на специальный мини-завод, который его и утилизирует.
Обезвреживают свалочный газ по всем строгим экологическим нормам и целиком его перерабатывают. Внутри мини-завода газ проходит при температуре больше тысячи градусов и находится внутри факела более 0,3 секунды. За один час безвредными становятся две тысячи кубометров. Вся работа проходит в автоматическом режиме.
Кроме того, в «Ядрово» загерметизировали нижний слой полигона площадью в почти 1,5 гектара.
«Современные технологии позволяют не дожидаться полного закрытия полигона для того, чтобы начинать проводить мероприятия по рекультивации, герметизации и дегазации. Оператор полигона ТКО „Ядрово“ и собственники объекта ООО „ЦМПТ“ приняли соответствующее решение. Данные технологии давно освоены компанией и имеется положительный опыт их внедрения», — рассказали в пресс-службе ООО «ЦМПТ».
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Система в «Ядрово» сильно отличается от тех, которые установлены на других полигонах. Обычно для дегазации устанавливают одну-две скважины на площади в один гектар земли. В «Ядрово» на пяти гектарах первого тела полигона уже смонтировали сетку, которая включает в себя пять тысяч скважин для сбора свалочного газа. Их произвели из специальных гибких материалов, а потому просевший грунт не повредит захоронения.
Гибкий каркас системы становится частью полигона и не требует постоянного ремонта, который необходим скважинам из жестких материалов. Сверху вся поверхность покрыта изолирующей геомембраной, гидроматами и слоем супеси и грунта — чтобы не допустить утечку свалочного газа на поверхность.
Первое тело рекультивировали еще в 2017 году. Установка системы дегазации Multriwell завершилась на нем весной 2018 года. В будущем на территории полигона установят генераторы для получения электроэнергии из свалочного газа. Полученное таким образом электричество будет закупать АО «Мосэнерго» — соглашение уже заключили между правительством Подмосковья и ООО «ЦМПТ».