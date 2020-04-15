По его словам, «предприятия алкогольной отрасли, как и все предприятия пищевой промышленности, работают на полную мощность, поэтому никакого дефицита нет и не будет». Также Косарев уточнил, что «за март 2020 года было продано алкогольной продукции, в том числе водки, меньше, чем в марте 2019 года на 0,7%».

«А увеличение в первой неделе апреля связано, скорее всего, с тем, что водку используют как дезинфектор, потому что она дешевле обычных дезинфецирующих средств», — рассказал эксперт.