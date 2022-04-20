Дефицита смартфонов в России не будет

Россияне могут не бояться дефицита смартфонов, однако им нужно принять, что придется привыкать к новым брендам. Об этом ИА НСН рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Поставки удастся наладить, построив новые логистические цепочки. Однако ушедшие бренды, например, Apple и Samsung, в ближайшее время в страну не вернутся.

«Да, бренды поменяются. Понятно, что компания Apple отказалась, Samsung тоже. Возможно, их будет меньше, но в общей совокупности смартфонов будет достаточно. Поставки точно будут. Здесь вопрос, будут ли они в крупных сетях или небольших. Есть масса вариантов поставок оборудования даже тех компаний, которые отказались, но только уже другими схемами. Для больших компаний это проблематично, для маленьких — проблем нет», — объяснил эксперт.