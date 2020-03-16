Дефицита продуктов в России из-за коронавируса не будет

Продуктов на время пандемии коронавируса хватит всем россиянам. Но еда может подорожать из-за роста курса доллара.

«С точки зрения запасов дефицита не будет в любом случае, так как производство в РФ превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов», — рассказал РИА «Новости» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Собеседник подчеркнул, что некоторые ретейлеры запросили дополнительные поставки, однако это не говорит о каких-то проблемах на продовольственном рынке России. Сейчас всех производителей и продавцов больше беспокоит рост курса доллара из-за эпидемии коронавируса. В себестоимости российских продуктов есть долларовая составляющая. Конечные цены зависят от скачков курса американской валюты.

Сейчас особенного ажиотажа вокруг массовых закупок еды в России нет. По данным исследования, всего 9% россиян ринулись в магазины за мукой, крупами и предметами личной гигиены. В основном это пожилые люди.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии в связи с распространением коронавируса по всему миру. Инфекция появилась в конце прошлого года в Китае. За это время от COVID-19 умерли более 6,5 тысячи человек.