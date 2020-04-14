Дефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будет

В столице не возникнет проблем с поставками продовольствия из-за введения пропускного режима. Об этом сообщили власти Москвы.

Водители, которые занимаются перевозкой продовольствия, будут пользоваться рабочими пропусками, пишет сайт kp.ru.

При этом спецпропуск, полученный на организацию, работа которой сейчас запрещена указом мэра Москвы, будет аннулирован, отметили столичные власти.

В том случае, если москвичи неправильно подадут запрос на спецпропуск через почту, то они получат уведомление о блокировке на email, уточнило РИА «Новости».

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе системы спецпропусков из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Их оформление началось в понедельник, 13 апреля. Уже со среды, 15 апреля, их наличие станет обязательным — сотрудники ГИБДД начнут проверять пропуска у всех въезжающих в Москву водителей.