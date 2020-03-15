Дефицита не будет! Жителей Подмосковья призвали не верить слухам о пустых полках в магазинах

Минсельхоз Московской области опроверг информацию о дефиците в подмосковных магазинах. Жители региона могут спокойно покупать нужные им продукты и товары. В ведомстве посоветовали не верить фейковым новостям из соцсетей про пустые полки.

«Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет. Торговые точки можно посещать спокойно и планово», сказано в официальном сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно опубликовано в Telegram-канале мособлштаба по ситуации с коронавирусом в регионе.

Ведомство отметило, что подмосковное правительство и представители торговых сетей следят за ценами на продукты и за их запасами. Товары в магазинах есть, но когда они заканчиваются, их не всегда быстро завозят.

«Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковыми сообщениями в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент», — подчеркнули в ведомстве.

Там заметили, что все торговые точки проводят у себя дезинфекцию. Заболевших сотрудников не допускают к работе.

Ранее в соцсетях начали появляться фотографии, на которых можно увидеть пустые полки магазинов. Такой ажиотаж связан с тем, что в Москве и области ввели особые меры по борьбе с распространением коронавируса. В России, по последним данным, им заразились 59 человек.