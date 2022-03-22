Дефицита не будет. Продавцы Солнечногорска рассказали, как регулируют цены на продукты

Магазины Солнечногорска пока обеспечены запасами гречки и сахара, но цены выросли. В этом лично убедился глава округа Виктор Родионов.

Кассир частного магазина рассказала, что на прошлой неделе были перебои с поставками гречки, а на этой ценник увеличился сразу на 30 рублей. Сахар остался только в виде рафинада и подорожал в полтора раза. На 25% увеличилась стоимость колбасы. В остальном, уверяют продавцы, цены удается сдерживать. Но на днях жители Солнечногорска сметали часть продуктов с полок.

«Цены, конечно, поднялись. Но мы пытаемся как-то немножечко в средний [показатель] выводить. Не так, чтоб они взлетели и „здрасьте“. Мы все равно их пытаемся выводить их так, чтобы [быть] с покупателем, [работать] для покупателя», — сказала кассир Родионову.

Также он посетил магазин федеральной сети. Ситуация похожая. Продукты иностранных производителей и поставщиков - хлеб, яйца, масло — находятся в привычном количестве и по прежним ценникам. Искусственный дефицит сахара и гречки тоже есть. Ситуацию решили ограничением на количество упаковок в одни руки. С утра, например, сладкий песок завозят и оставляют прямо у кассы. Покупателей предупреждают, что если брать больше пачки, то скидка по карте магазина уже не действует.

«Овощи-фрукты все в наличии у нас, поставки ежедневные. У нас автозаказ идет, мы сами не заказываем, у нас идет пополнение через офис. В целом ажиотажа у нас нет, покупки стабильные», — сказала сотрудница федерального магазина.

Цены и спрос на товары контролируют не только в частном порядке. Дважды в неделю сотрудники окружной администрации проверяют цены на 58 товаров в 111 магазинах Солнечногорска. Это вещи и продукты первой необходимости: соль, сахар, гречка, мука, а также детское питание, предметы гигиены и бытовые принадлежности. Раньше под контролем было только 30 позиций.

«Всю информацию после проверки через специальное приложение передаем в Минпромторг, Минсельхоз, в торговые сети и подмосковным производителям. Если сталкиваемся со спекуляцией, направляем данные в полицию и ФАС» — подчеркнул Родионов.

В администрации, как и в самих магазинах, уверены: полки не опустеют, а решение проблемы искусственного дефицита — это всего лишь вопрос времени. Местные жители могут не переживать за наличие продуктов в магазинах.