Дефицита лимонов не ожидается в России

Минсельхоз РФ не видит ничего страшного в том, что Турция временно решила снизить экспорт лимонов. В России дефицита этого фрукта не ожидается.

В ведомстве отметили, что турецкие лимоны смогут заменить аналогичными товарами из Аргентины, Бразилии, Египта и стран Южной Африки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минсельхозе рассказали, что ограничения будут действовать до начала осени. В ведомстве напомнили, что летом 2019 года Турция не поставляла продукты в Россию. Однако данная ситуация никак не сказалась на российском рынке.

Турецкие СМИ недавно сообщили о временном ограничении экспорта лимонов. Это вызвано огромным спросом на фрукты из-за пандемии коронавируса.

Ранее россияне заметили рост цен на лимон, имбирь и чеснок. Так, килограмм лимона может стоить 500 рублей, а килограмм имбиря — две тысячи.

В Федеральной антимонопольной службе нашли два объяснения происходящему. Во-первых, три названных продукта повышают иммунитет. Во-вторых, высокие ценники связаны с сокращением поставок из-за рубежа. Еще в феврале повышением цен заинтересовались в Генпрокуратуре.