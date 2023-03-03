Общество 03 марта 2023, 09:49 Дефицита лекарств нет. Глава Минздрава оценил ассортимент российских аптек Глава Минздрава Мурашко заявил, что в российских аптеках нет дефицита лекарств freepik

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Никакого дефицита лекарств в российских аптеках не наблюдается, все необходимые лекарства есть в наличии, так как цепочки поставок фармацевтической продукции адаптировались к нынешней ситуации. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передал ТАСС.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», — ответил министр на вопрос о доступности лекарств в аптеках.

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Он напомнил, что фармакологические компании быстро справились с логистическими сложностями и сумели адаптировать цепочки поставок.

Глава ведомства напомнил, что 1 марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов. Пилотными площадками для него станут Москва, Подмосковье и Белгородская область. В эксперименту подключат аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом