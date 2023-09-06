Общество 06 сентября 2023, 16:05 Дефицита красок для книгопечатания в России не обнаружили Минпромторг: в России нет сложностей с красками для книг Freepik

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Проблем с красками для книгопечатания в стране нет. Большую часть материала заказывают в рамках параллельного импорта и из Азии. Об этом сообщили представители Минпромторга в комментарии РИА «Новости».

В министерстве отметили, что в России есть и свое производство. Ранее РБК со ссылкой на представителей типографий сообщал, что импортозамещение в области книпечатания невозможно.

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Издание отметило, что в РФ нет своего производства офсетных красок и офсетно-тканевых полотен. Первые сейчас покупают в Южной Корее и Китае, вторые — в Индии и КНР.

Руководитель отдела маркетинга OktoPrint Service — одного из самых крупных поставщиков расходных материалов для полиграфии — заявил, что производство лаков в стране есть. Однако оно тоже зависит от иностранных сырья и концентратов. По его словам, необходимый растворитель D60 сейчас не удовлетворяет требованиям типографии в плане качества.