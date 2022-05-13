Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о том, что несмотря на западные санкции, нехватки кормов для домашних животных удалось избежать. Об этом написала «Парламентская газета».

Особые опасения возникали в отношении лечебных профилактических кормов, от которых порой зависит жизнь животных.

«За эти два месяца мы отработали с Генпрокуратурой, ФАС в первую очередь по недопущению дефицита ветеринарных кормов, в том числе лечебно-профилактических. Результат этой работы — возобновление поставок по 503 позициям — это корма, которые идут из Европы», — сказал Бурматов.

В марте сообщалось, что на фоне заявлений крупных производителей кормов для животных возникли серьезные опасения возможного дефицита кормов для питомцев.