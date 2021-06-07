Минсельхоз придумал, как избежать дефицита яиц

Минсельхоз предлагает производителям куриных яиц и торговым сетям перейти на прямые контракты, чтобы не допустить сокращения производства и дефицита продукции, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Сейчас сети закупают яйца на электронных торгах, где цена упала ниже себестоимости.

В прямых договорах поставщик и покупатель фиксируют цену на полгода или год. На электронных торгах в начале месяца оптовая цена на яйца составила 42–48 рублей за десяток, тогда как себестоимость их производства, по данным Росптицесоюза, доходит до 49–52 рублей.

На прилавках яйца стоят уже от 74 до 110 рублей, сообщили в Национальном союзе птицеводов. Помимо заключения прямых контрактов там предлагают ретейлерам снизить розничные цены, чтобы выросла оборачиваемость продукции. В итоге закупочные цены вырастут, считают в организации.

В Росптицесоюзе сказали, что на рынке яиц много компаний, производящих разную по себестоимости продукцию. И их перевод на прямые контакты может занять время.