08 декабря 2022, 17:12
Дефицит водителей в Нижегородской области устранят благодаря увеличению зарплаты
В декабре заработная плата водителей общественного транспорта в Нижегородской области увеличится на 30% и составит около 65 тысяч рублей. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
В области имеются сложности с нарушением графика движения общественного транспорта. Эту проблему должно решить повышение зарплаты водителям, так как в настоящее время в регионе отмечается сильный дефицит кадров в данной сфере.
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Также водителям будут предоставлять общежитие.
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Водители
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