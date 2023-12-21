Общество 21 декабря 2023, 14:00 Дефицит водителей отметили в Общественном совете по развитию такси в России

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В России наблюдается дефицит водителей такси. Например, в Москве с 2019 года спрос на этот вид передвижения увеличился на 61%, но количество активных такси выросло всего на 11%. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, все больше водителей склоняются перейти в другую отрасль, например, начать работать курьерами. Зарипова объяснила, что курьером работать значительно проще из-за меньших требований, а с точки зрения заработка эти позиции равны.

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«В такси новых людей не приходит, поскольку все люди трудоустроены и есть где работать», — добавила она.