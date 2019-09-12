Дефицит внуков приведет к старению россиян

За последние 100 лет бабушки столкнулись с «дефицитом внуков». Их число в среднем сократилось в 6,7 раза. Специалисты прогнозируют усиление процесса старения общества.

О соотношении детей и прародителей рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. По ее словам, в настоящее время эксперты фиксируют нехватку трудового потенциала. Из трудоспособного возраста выходят больше людей, чем в него вступают.

«Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей — в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м — 87, в 2019-м — 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков», — подчеркнула Егорова.

На трех взрослых из группы 15-59 лет, по ее словам, приходятся всего два ребенка или старика. Однако большую часть демографической нагрузки берут на себя именно люди старшего поколения, на которых и следует переориентировать социальную сферу.

Одним из дополнительных показателей, которые характеризуют старение населения, Елена Егорова назвала коэффициент замещения. Этот показатель дает информацию о том, сколько молодых «придут на смену пожилым».

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«Если мы примем за замещающее поколение группу от 10 до 20 лет за заменяемое поколение 50-59, то получаем довольно грустную картину: в 1926 году на смену одной тысяче человек 50-59 лет приходилось 3653 10-19-летних, в 1959-м — 1631, в 2002-м — 1505, в 2010-м — 697, в 2019-м — 745», — заметила эксперт.

В ближайшей перспективе, добавила Егорова, можно надеяться на улучшение ситуации. Сейчас подрастает поколение, которое родилось в начале 2000-х годов. Незначительно уменьшится и переход в более старшие возрастные группы — за счет поколения 60-х.

«Но затем процесс старения будет только усиливаться», — пообещала специалист.

В настоящее время, заключила она, свыше 30% населения — это молодые люди 25-40 лет. Спустя 20 лет именно из-за них значительно увеличится группа россиян старшего возраста.

На 1 января 2019 года, по информации Росстата, на территории РФ проживали свыше 32 миллионов человек в возрасте от 60 лет и старше. Численность тех, кому 30-39 лет, составила порядка 24,4 миллиона.

Всего в начале текущего года в нашей стране проживало 146,781 миллиона человек. Из этого числа более 18 миллионов составляли дети в возрасте до девяти лет, больше 14,7 миллиона человек — 10-19-летние подростки, свыше 17,3 миллиона — молодые люди 20-29 лет. Сорокалетних насчитывалось почти 20,3 миллиона, а предпенсионеров 50-59 лет — 19,8 миллиона.