Дефицит товаров первой необходимости в российских магазинах исключили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что полки в российских магазинах не будут пустыми. По его словам, привычные зарубежные марки будут замены отечественной продукцией. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Гутенев подчеркнул, что возможность параллельного импорта позволит не только удержать цены, но и, может быть, даже снизить закупочные цены в валюте, что позволит избежать ценовых рывков. Причем в ближайшем будущем государство разработает новую логистику для расширения ассортимента товаров первой необходимости.

«В России достаточно широкий ассортимент продукции локализован. Мы не видим в среднесрочной перспективе каких-то катастрофических возможностей изменения цен, тем более что наш малый и средний бизнес, с одной стороны, способен расширить как линейку номенклатурную, так и объемы выпуска продукции, с другой стороны — уверен, что будут развиваться альтернативные поставки с теми партнерами, которые оправдывают наше доверие, и которые не включились в санкционную возгонку. Изменения логистических цепочек произойдет уже в ближайшее время», — отметил он и добавил, что на некоторые категории товаров, которые зависят от текущего курса доллара, все же возможно увеличение цен.