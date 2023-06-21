Общество 21 июня 2023, 14:14 Дефицит рабочих предложили компенсировать привлечением к труду заключенных Профессор МФЮА Песков: привлечение к труду 150 тысяч заключенных решит дефицит кадров РИА «Новости»

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Принудительный труд заключенных предложили ввести в России для решения проблемы дефицита кадров в бизнесе и государственных структурах. Об этом написали в своей статье научно-практического журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков.

Авторы отметили, что обеспеченность трудовыми ресурсами является главным источником устойчивого социально-экономического развития страны, которая в последние годы сильно обострилась. На это повлияли демография, смертность населения во время пандемии, в том числе россиян трудоспособного возраста.

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При этом отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров заставляет их уходить в неформальный сектор, что в целом отражается на эффективности труда.

«В этих условиях реальными направлениями увеличения численности рабочей силы в России становятся внешняя трудовая миграция и использование резервной рабочей силы, в частности трудового потенциала осужденных лиц», — написали авторы.

Песков и Сафонов отметили, что нужно рассмотреть вопрос, в какой мере осужденные могут рассматриваться в качестве источника пополнения рабочей силы, а также разработать механизмы привлечения осужденных к оплачиваемому труду с учетом запроса со стороны работодателей.

По оценке экспертов, реальный потенциал осужденных может компенсировать дефицит на рынке труда от 150 до 185 тысяч человек. Они подчеркнули, что к принудительным работам не нужно привлекать детей, беременных женщин, инвалидов первой и второй группы, а также достигших пенсионного возраста. Также в эту группу не включили осужденных иностранцев, которые плохо знают русский язык.

Основным контингентом для привлечения к работе авторы назвали осужденных на сроки до 10 лет, но из них надо убрать рецидивистов, а также оценить социальный состав оставшихся, чтобы привлекать к труду тех, кто уже занимался общественно-полезной деятельностью или производством, находясь на свободе.