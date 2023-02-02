Общество 02 февраля 2023, 10:44 Дефицит педагогов зафиксировали в Санкт-Петербурге

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Нехватка квалифицированных кадров отмечается в дошкольных учреждениях и образовательных школах города Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные специалистов сервиса по подбору персонала «Авито Работа».

Отмечается, что по итогам прошлого года спрос на воспитателей увеличился на 29%. Также из-за новых подходов к образовательному процессу на 32% увеличилась востребованность в учителях.

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Кроме того, наблюдается спрос и на педагогов узких направленностей — логопедов, психологов, хореографов.