Общество 07 февраля 2024, 20:15 Дефицит осадков предрекли Забайкалью в феврале и марте Синоптики Забайкалья предупредили, что ближайшие месяцы осадков будет мало Pxhere

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Февраль, март и апрель будут засушливыми в Забайкалье. Об этом сообщили в администрации Читы со ссылкой на специалистов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

«Количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдет лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», — предупредили жителей.

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Лед на реках Ингода и Чита продержится примерно до конца марта, затем начнет таять. В апреле температура воздуха будет варьироваться в пределах +1…+2 градусов, в мае столбики термометров будут показывать +10…+11 градусов.

При этом месячное количество осадков в апреле тоже будет меньше нормы, а в марте — наоборот. Власти предупредили, что из-за этого в регионе ожидается преобладание второго и третьего классов пожарной опасности. Чита начнет планово готовиться к пожароопасному периоду.

Ранее москвичей предупредили, что из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в городе до конца недели будет аномально холодно. В ночь на 8 февраля температура опустится до отметок -15…-13 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.