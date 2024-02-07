07 февраля 2024, 20:15
Дефицит осадков предрекли Забайкалью в феврале и марте
Синоптики Забайкалья предупредили, что ближайшие месяцы осадков будет мало
Февраль, март и апрель будут засушливыми в Забайкалье. Об этом сообщили в администрации Читы со ссылкой на специалистов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
«Количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдет лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», — предупредили жителей.
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Лед на реках Ингода и Чита продержится примерно до конца марта, затем начнет таять. В апреле температура воздуха будет варьироваться в пределах +1…+2 градусов, в мае столбики термометров будут показывать +10…+11 градусов.
При этом месячное количество осадков в апреле тоже будет меньше нормы, а в марте — наоборот. Власти предупредили, что из-за этого в регионе ожидается преобладание второго и третьего классов пожарной опасности. Чита начнет планово готовиться к пожароопасному периоду.
Ранее москвичей предупредили, что из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в городе до конца недели будет аномально холодно. В ночь на 8 февраля температура опустится до отметок -15…-13 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.
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