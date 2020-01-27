Дефицит йода привел к его подорожанию
В аптеках некоторые его марки подорожали на 64%. Однако в будущем антисептик не будет расти в цене, так как это заставит покупателей перейти на другие похожие лекарства, такие как зеленка, написала газета «Известия».
В Федеральном антимонопольном агентстве (ФАС) напомнили, что йод не считается жизненно важным и необходимым лекарственным препаратом. Это означает, что государство не имеет права регулировать цены на него. От этого ценообразование происходит по законам рынка, а в ФАС пока никаких жалоб, связанных с незаконным повышением цен на йод, не поступало.
На цену препарата могло повлиять и банкротство Троицкого йодного завода. Это произошло в прошлом году. Сейчас на предприятии назначен конкурсный управляющий, который должен будет продать его.