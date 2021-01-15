Дефицит частных домов на продажу сформировался в России

В России сформировался дефицит частных домов, выставленных на продажу. В 2020 году большинство россиян захотели из квартиры переехать в дом, таких более 23 миллионов семей.

По данным «Дом.РФ» и ВЦИОМ, уменьшилось и ликвидное предложение — количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой, пишет газета «Известия». Кроме того, участники рынка недвижимости сообщают, что цены на частное жилье выросли более чем на 7%.

Известно, что из пяти миллионов семей, желающих в ближайшие три года приобрести другое жилье, 3,6 миллиона не могут позволить себе купить частный дом. Эксперты считают, что для решения этой проблемы нужно развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья и комплексное развитие территорий.

«Исправить ситуацию может распространение в России комплексной малоэтажной застройки. Также важно создать систему гарантирования исполнения обязательств подрядных организаций и производителей домокомплектов», — рассказал генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По последним данным, в многоквартирных домах проживают 61,7 миллиона россиян, в частных домах — 18,4 миллиона, в общежитиях или комнатах — 2,5 миллиона.

В Подмосковье в 2020 году появилась губернаторская программа «Семейная ипотека». Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала «360», кто может на нее претендовать.