Общество 21 марта 2023, 12:17 Дефектолог Юлия Покровская рассказала об эффективности логопедических групп

Читать 360tv в

Распространенное мнение о том, что дети после логопедических групп начинают говорить еще хуже, не имеет под собой оснований. Об этом News.ru рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

По ее словам, на занятиях присутствует опытный специалист, и он делает акценты именно на правильном произношении. И дети, общаясь, учатся этому, но не перенимают друг у друга неверные образцы.

Реклама

«Поэтому развитие речи в группе всегда эффективно. Классически, еще с советских времен самой эффективной является сочетание групповой и индивидуальной работы, так как что-то можно сделать только индивидуально, например поставить звуки, а что-то лучше проводить в группе, например игры», — сказала Юлия Покровская.

Реклама

Она добавила также, что не стоит пытаться исправить ребенка самостоятельно дома. Родители рискуют неправильно поставить звук, и в будущем будет еще сложнее это изменить.

Авторы: