Общество 29 марта 2023, 11:52 Дефектолог Юлия Покровская рассказала, когда ребенка нужно срочно вести к логопеду

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Есть три основные причины, которые свидетельствуют о наличии у ребенка проблем с речью и необходимостью незамедлительной помощи специалиста. Об этом News.ru рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

По ее словам, нужно встревожиться, если годовалый ребенок никак не реагирует на свое имя, а также при бессвязной речи у трехлетнего малыша. Наконец, не стоит откладывать поход к логопеду, если к пяти годам чадо неправильно произносит слова.

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«К пяти годам заканчивает формироваться произношение, поэтому неправильное произношение или замена звуков в этом возрасте уже недопустимы, — подчеркнула Юлия Покровская.

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