Деды Морозы раскрыли подробности работы во время пандемии

Ограничения из-за пандемии скажутся на праздновании Нового года. Главный волшебник праздника — Дед Мороз — придет к детям, но со всеми мерами предосторожности. Вместе со Снегурочкой они будут в масках.

«Если даже руководство областей районов в чем-то ограничит передвижения людей, то в нашей сказке ограничений не будет. Мы будем, как и все, работать при соблюдении определенных правил и введем определенные ограничения на посещение моей вотчины в Великом Устюге. Но все остальное — непременно случится», — рассказал телеканалу «Звезда» главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

Еще один Дед Мороз из Оренбурга пояснил, что на корпоративы в этом году его не пустят, поэтому раздача подарков пройдет в онлайн-варианте. Несмотря на ограничения, ему звонят и просят поздравить детей. Отказываться от этой традиции он не будет, но все предписания санитарных врачей обязательно учтет.

«Естественно, в этом году мы со Снегурочкой будем делать это в масках и держаться от обитателей дома на определенной дистанции. При проведении песенного или танцевального конкурса можно сделать круг и пошире и не подходить очень близко к детям, сведя контакты к минимуму», — поделился своими планами собеседник телеканала.

В сентябре произошла повторная вспышка коронавируса. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в России снова ввели ограничения для безопасности людей. В некоторых регионах запретили новогодние гулянья и работу кафе и ресторанов по ночам.

В Московской области антиковидные меры продлили до 13 декабря.